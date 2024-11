Gaeta.it - Aumento del traffico a Milano: i dati sorprendenti sulla mobilità urbana e la ZTL

Facebook WhatsAppTwitter, noto centro economico e culturale in Italia, sta affrontando un inaspettato incremento delurbano, nonostante le limitazioni imposte nell’area alimitato . Secondo irecenti dell’AMAT, l’Agenzia per la, l’ambiente e il territorio, si segnala un incremento del 2,3% degli accessi veicolari nei giorni feriali nell’area B, che copre più del 70% della superficie metropolitana. Questo trend pone interrogativi sulle politiche diadottate eloro efficacia nel migliorare la qualità dell’aria e incentivare l’uso dei mezzi pubblici.La situazione attuale dellaNegli ultimi anni,ha lanciato diverse iniziative per incoraggiare l’uso dei mezzi pubblici e ridurre l’inquinamento atmosferico. Tuttavia, imostrano un paradosso: nonostante gli sforzi, l’uso privato del veicolo continua a crescere.