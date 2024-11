Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 17:30

DEL 16 NOVEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’ARDEATINA; AL MOMENTO SI TRANSITA SU 2 CORSIE LUNGO IL TRATTO INTERESSATO;INCIDENTE CHE STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCRDO, PER I VEICOLI PROVENIENTI DALL’APPIA, CON CODE A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI;CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO, TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA;IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE, A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL MOMENTO IL SERVIZIO E’ LIMITATO A PONTE CASILINO.