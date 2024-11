Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-11-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in iezzo Non cominciate le celebrazioni dei 25 anni di attività dell’osservatorio permanente giovani-editori con l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella le tecnologie digitali del nostro quotidiano tenderanno con sempre maggiore intensità a determinare ogni dimensione della nostra esistenza Ha detto il capo dello Stato lo Stato e le funzioni dei vari organi nello stato non sono fortilizi contrapposti che cerco di strappare territorio a lui non gli altri ma sono tutti elementi chiamati dalla Allora collaborare in grado di impiegare Le straordinarie potenzialità dell’Innovazione per affrontare le transizioni necessarie a garantire un futuro sostenibile inclusivo per televisori arte povera economiche e culturali per perseguire il benessere individuale e sociale la pacifica convivenza Allora sì l’intelligenza artificiale tutte le altre applicazioni che deriveranno da nuove scoperte saranno servizio dell’umanità ha detto Mattarella all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata diè stata effettuata l’autopsia sul corpo di Margaret spada la ragazza di 22 anni deceduta dopo un intervento di rinoplastica parziale in un centro medico della capitale da quanto si apprende la morte della ragazza sarebbe avvenuta per arresto cardiocircolatorio in un quadro di sofferenza acuta cosa sia stata provocarla tuttavia non è stata ancora con precisione sarà necessario attendere il risultato degli esami tossicologici istologici i periti compresi quelli di parte nominati dal legale di parte civile della famiglia della 22enne avranno 60 giorni di tempo per effettuare tutti gli approfondimenti medici daTorino Napoli passando per Padova Milano e Bologna gli studenti di tutta Italia si sono Uniti Ieri me lo sciopero programmato contro le misure del nell’ambito dell’Istruzione pubblica ha chiamato No meloni dei nel mirino dei più giovani rappresentanti politici di tutto l’arco parlamentare in grattati con vernice rossa la foto di Giorgia Meloni a Milano e di Ellis aina Torino Matteo Renzi tra gli studenti di Genova tra gli obiettivi della protesta anche il ministro dell’istruzione Giuseppe valditara in un’intervista rilasciata supply news grisky Ha dichiarato che la guerra finirà ma non c’è una data fissa Naturalmente con le politiche di questa squadra che ora governerà la Casa Bianca la guerra finirà prima Questa è l’ora proce loro impegno verso la società è davvero essenziale per loro nel corso di uno scambio costruttivo tra Donald Trump e tedeschi quest’ultimo ha avuto l’opportunità di presentare in modo ragionato la sua posizione sulla visione della Pace il presidente ucraino oltre affermato di non aver sentito nulla che andasse contro la posizione Ucraina porta Jake Paul date Mike Tyson e punti sfida tra il vecchio campione di Pugile youtuber battuto da un avversario giovane di 31 anni Iron Mike non è per andato al tappeto ed è tutto per il momento per questa edizione buon proseguimento di ascolto rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa