Tragedia a Bologna bimbo di un anno scivola dalle braccia della madre e cade dal quarto piano

Un terribile incidente si è verificato a, dove una donna si sarebbe sentita male mentre era alla finestra daldi una palazzina. In braccio aveva il figlio di une mezzo che le ètondo giù. Come riportato dal Resto del Carlino, nonostante la caduta da circa 10 metri il piccolo è in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.La ricostruzioneI fatti, secondo quanto ricostruito dai poliziotti delle Volanti eSquadra Mobile, si sarebbero verificati giovedì 14 novembre verso le 16:30, quando la donna di origini tunisine incinta di 6 mesi era affacciata alla finestra mentre parlava con alcuni amici presenti in strada. Proprio i suoi amici sono stati testimoni di quanto successo: la donna avrebbe avuto un malore e il bambino le sarebbetomani,ndo rovinosamente in strada.