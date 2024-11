.com - Tor Bella Monaca, lanciano sassi contro bus: nessun ferito

Due episodi di vandalismo a Tor, dove ieri sera due autobus di linea sono stati danneggiati dal lancio dinel giro di quindici minuti. Fortunatamente,o tra i passeggeri e il personale a bordo è rimasto.Tor, primo attacco su via di Rocca CenciaIl primo lancio diè avvenuto intorno alle 21:30, quando un sasso ha colpito un autobus della linea 055, che copre il tratto Pantano-D’Ascanio. L’atto vandalico è stato registrato all’incrocio tra via di Rocca Cencia e via Urzulei, provocando la rottura di un finestrino laterale. Nonostante l’impatto,passeggero ha riportato conseguenze fisiche.Pochi minuti più tardi, un secondo autobus, questa volta della linea 555 che collega Ponte di Nona con la Metro Pantano, è stato preso di mira. All’altezza dell’incrocio tra via di Rocca Cencia e via Camigliatello, un altro sasso ha mandato in frantumi il finestrino anteriore destro del mezzo, obbligando l’autista a interrompere il servizio.