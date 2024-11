Agi.it - "Sono qui per un selfie": lo specchio che riflette il boom di visitatori TikTok di Roma

AGI - Cidue ingressi per ialla Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, un'imponente chiesa del XVII secolo nel centro di, caratterizzata da un'illustre facciata barocca. L'ingresso sulla sinistra è per coloro che vogliono immergersi nella sua storia e nei suoi tesori artistici, o magari accendere una candela e prendersi un momento di riflessione. Quello sulla destra è per coloro che vogliono catturare il proprio riflesso in quello che è diventato noto come "il migliorper" di. Lo-spiega un articolo del Guardian - è stato posizionato strategicamente nella chiesa qualche anno fa per offrire aiuna prospettiva unica dell'affresco del soffitto soprastante. Dipinto dall'architetto italiano Andrea Pozzo, l'opera raffigura Sant'Ignazio di Loyola, un prete spagnolo che fondò l'ordine dei Gesuiti, accolto in paradiso da Cristo e dalla Madonna.