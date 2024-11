Ilfattoquotidiano.it - Sempre meno religione nelle scuole italiane: altri 20mila studenti scelgono l’ora alternativa

“I dati pubblicati da La Repubblica sugliche non si sono avvalsi dell’insegnamento dinell’anno scolastico 2023/2024 sono plausibili: un ragazzo su quattro esce dall’aula. Presto pubblicheremo un’analisi delle adozioni dei libri di testo per l’attivitàalla primaria: siamo in grado di anticiparvi che c’è stato un notevole incremento (circa il 90%) riscontrato grazie anche alla nostra campagna Libri per chi ha diritto di averli”. A parlare è Roberto Grendene, il segretario dell’ dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) che conferma il quadro proposto dal quotidiano diretto da Mario Orfeo. Nel 2022/2023, la quota diche non si sono avvalsi dell’insegnamento si era fermato al 22%. In termini assoluti, si tratta diin più nel giro di dodici mesi.