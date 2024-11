Lanazione.it - Quaranta telecamere in pineta. Si investe sulla sicurezza in città. Il sindaco ne annuncia altre

Montecatini (Pistoia), 16 novembre 2024 – Nuove azioni concrete per la prevenzione e la repressione dei reati e degli atti di vandalismo in, nella parte più importante del verde pubblico. Il Comune ha appena approvato il progetto esecutivo per l’installazione di oltre 40nell’area dellae delle Terme, grazie al finanziamento ottenuto nei mesi scorsi dal ministero degli interni, durante l’amministrazione dell’exLuca Baroncini. L’intervento vedrà un investimento inpari a 160mila euro circa, con il cofinanziamento di circa il 10% da parte dell’ente. Una copertura importante, che ha facilitato il lavoro dell’ente. Nei giorni scorsi, i funzionari della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo in, in vista del rilascio del nulla osta, atteso per poter procedere all’affidamento dei lavori.