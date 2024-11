Gaeta.it - Previsioni meteo: bel tempo e freddo al mattino, ma tempesta in arrivo dalla Scandinavia

Lerologiche per la metà di novembre rivelano un alternarsi di condizioni piacevoli durante le ore diurne epungente al. Oggi, 16 novembre, gran parte d'Italia potrà godere di cieli sereni e temperature miti nel pomeriggio, mentre un modesto abbassamento delle temperature minime potrà sorprendere gli abitanti delle città. Irologi avvertono che questo clima gradevole non durerà a lungo, poiché una, alimentata da correnti provenienti, si sta preparando a colpire la penisola nella prossima settimana.Le condizioni attuali in ItaliaSecondo Mattia Gussoni,rologo di www.iL.it, la giornata di oggi si caratterizza peralcon temperature minime che possono scendere a 1-2°C in molte città da Torino a Roma, passando per Milano, Bologna e Firenze.