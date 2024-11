Terzotemponapoli.com - Napoli, ancora soldout con la Roma

Leggi su Terzotemponapoli.com

sarà il prossimo match al Maradona. Il 24 Novembre tornerà anche Claudio Ranieri a far visita agli azzurri. L’ex allenatore deltroverà un Maradonauna volta pieno. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’effetto Antonio Conte sui tifosi delè visibile dal primo giorno. La media degli spettatori allo stadio Maradona da inizio stagione è di 49.833, dietro solo a Inter, Milan e, che hanno stadi più capienti e cheè pronto ad accogliere per Euro 2032. Contro i giallorossi ci saranno 50mila spettatori allo stadio. Saranno in 50mila sugli spalti, un po’ meno della capienza massima consentita (circa 54mila), visto che il settore ospiti ad oggi è chiuso, in attesa di indicazioni da parte dell’Osservatorio, che dovrebbe autorizzare la vendita esclusivamente per i tifosinisti non residenti nella Regione Lazio.