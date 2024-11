Oasport.it - MotoGP, GP Barcellona 2024. Bagnaia, Bastianini e Martin… ognuno fa il suo! Domani il GP più lungo per lo spagnolo…

La Sprint del Montmelò si è risolta con la vittoria di Francescodavanti a Eneae a Jorge Martin.ha fatto ciò che doveva fare, senza sbagliare una mossa. Pecco è partito bene, ha preso il comando della corsa dalla pole position e non lo ha mollato sino alla bandiera a scacchi, fregiandosi di una perentoria affermazione che tiene aperto il Mondiale per almeno 23 ore.Di più non poteva fare, il resto non dipendeva da lui, bensì da Martinator, il quale non ha mai messo il piede in fallo nonostante ci sia stato chi gli ha teso più di una trappola. Costui è stato Bestia, impeccabile nel ruolo di scudiero. Il ventisettenne riminese ha fatto di tutto per complicare la vita al ventiseienne madrileno e dare una mano al compagno di box in una difesa del titolo viepiù disperata.