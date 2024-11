Meteo weekend, poche nubi e tempo stabile

Leggi su Ilfaroonline.it

PrevisioniItaliaLa situazione. Secondo le previsioni, Il vortice in azione venerdì sulle nostre estreme regioni meridionali è in spostamento verso la Grecia ed uscirà definitivamente di scena già da sabato. Sarà ancora in grado di distribuire gli ultimi fenomeni oggi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, destinati progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata. Sul resto d’Italia si avvertono gli effetti della rimonta dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale, con ilche risulteràe in prevalenza soleggiato. Con questi presupposti anche ilcomincerà all’insegna del, ma nel corso di domenica l’avvicinamento di un fronte in discesa dalla Scandinavia innescherà un richiamo di correnti umide sudoccidentali sul Mar Ligure e sull’alto Tirreno, responsabili di un certo deterioramento delprincipalmente su Levante Ligure e medio-alta Toscana.