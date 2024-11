Lanazione.it - L’Olimpo dei tartufi. Bontà e nuovi ambasciatori. Il via alla mostra mercato di San Miniato

San(Pisa), 16 novembre 2024 – Inizia oggi uno degli eventi più importanti per San, quello che porta sotto la Rocca 60mila visitatori in tre fine settimana. Quello che celebra la sua risorsa più preziosa, simbolo di cultura e tradizione, motore dell’appeal turistico del territorio. L’inaugurazione della2024 sarà al’auditorium a partire dalle 10: poi le autorità e il corteo storico si avvieranno verso Piazza Duomo per il taglio del nastro. Sarà presente il presidente della Regione Eugenio Giani. Poi che la festa inizi. Saranno oltre 100 gli espositori coinvolti, a partire dai commercianti di tartufo che avranno i loro stand in Piazza Duomo, a due passi dcattedrale e drocca federiciana. Durante lasarà possibile acquistare il tartufo e anche gustarlo nelle sue tante varianti negli stand o nei tanti ristoranti di prestigio presenti in città.