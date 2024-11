Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Shiffrin fa subito il vuoto, attesa per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10-13: Meillard ha 48 centesimi di ritardo all’intermedio10.12: Grande ritmo, grande precisione, non c’è partita! La statunitensesulla pista che predilige fa ile conquista un vantaggio di 6 decimi. Miglior parziale in tutti i settori. Ora Meillard10.11:all’intermedio ha 21 centesimi di vantaggio10.10: FRitardo abbastanza pesante anche per la svedese Hector che conferma di non essere ancora al meglio della condizione: è quinta a 79 centesimi dalla testa. Ora il momento della verità con10.09: Hector all’intermedio ha 36 centesimi di ritardo10.08: Va al comando la tedesca Lena Duerr che sfrutta la tracciatura del suo allenatore e chiude con 13 centesimi di vantaggio su Ljutic. Precisa e continua nell’azione.