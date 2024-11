Inter-news.it - LIVE – Sampdoria-Inter Women 0-1, GOOOOLLL! Ancora Wullaert!

è l’incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio La Sciorba di Genova (GE).0-122? CHE CHANCE! Risponde dall’altra parte lache si addentra in area e tenta la conclusione con Della Peruta: Runarsdottir si oppone al destro della blucerchiata16? GOOOOOLLLL DELL’! Bellissima azione delle nerazzurre che dopo un fraseggio trovano il giusto spazio: Detruyer pesca benissimo l’inserimento die la serve: la belga calcia col sinistro da posizione centrale e non sbaglia!è ora sullo 0-1! 13? L’conduce il gioco, dimostrando maggiore qualità ed equilibrio in mezzo al campo6? PRIMO SQUILLO! Dai risvolti di un calcio d’angolo il pallone arriva alla destra dell’area dove aggancia e calcio al volo Merlo.