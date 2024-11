Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia può solo attaccare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellee delladel Gran Premio di, l’ultimo appuntamento del Motomondiale.Si tratta dell’ultimo atto del duello tra Jorge Martin e Francescoper la conquista di questo Mondiale.ha 24 punti da recuperare ed è quindi nella condizione di dovera tutti i costi, per cercare di mettere pressione sul suo diretto rivale. L’unico modo infatti per riaprire questo Mondiale è che l’iberico della Ducati Pramac sbagli qualcosa: un titolo che potrebbe materializzarsi già nella, in caso lo spagnolo arrivasse con almeno 26 punti di vantaggio su Pecco alla domenica.Il weekend perè cominciato bene con il primo posto nelle pre-, mentre Martin è giunto quinto.