Gaeta.it - Le coppie italiane si uniscono contro la legge sulla Gpa: oltre 50 ricorsi legali in arrivo

Facebook WhatsAppTwitter La recenteche qualifica la Gestazione per Altri come un reato universale ha acceso un acceso dibattito in Italia. Diverse, preoccupate per le implicazioni giuridiche e sociali di questa norma, si stanno organizzando per contestarla. Con50 richieste di assistenza legale giunte all’Associazione Luca Coscioni, il tema sollevato da questaè diventato non solo una questione legale, ma anche un simbolo di lotta per i diritti familiari.La posizione dell’Associazione Luca CoscioniMarco Cappato e Filomena Gallo, illustri membri dell’Associazione Luca Coscioni, si sono espressi chiaramentequestione. La loro intenzione è difendere leche si sentono minacciate da una legislazione che reputano ingiusta e irragionevole. Secondo le loro dichiarazioni, lanon solo limita le opportunità delle famiglie, ma anche la libertà di scelta riguardo alla procreazione assistita.