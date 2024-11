Gaeta.it - La pasticceria Grué di Roma riconferma l’eccellenza: tre torte e nuovi premi nel 2025

La pasticceria di Roma continua a brillare nel panorama dolciario italiano. Fondata da Marta Boccanera e Felice Venanzi nel 2014, questa attività ha conquistato il prestigioso riconoscimento delle Tre Torte nella guida "Pasticceri & Pasticcerie" del Gambero Rosso per il terzo anno consecutivo, mantenendo una valutazione di 92 punti. Questo risultato è significativo, non solo per l'abilità nella preparazione dei dolci, ma anche per l'attenzione rivolta alla qualità degli ingredienti e all'innovazione nella presentazione dei prodotti. Il riconoscimento come simbolo di qualità. Le Tre Torte, uno emblematico assegnato alle pasticcerie di eccellenza, rappresentano un traguardo ambito nel settore della pasticceria. Grué si distingue non solo per il gusto unico delle sue creazioni, ma anche per un'accortezza speciale nell'offrire un servizio di alto livello.