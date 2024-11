Secoloditalia.it - Intervista ad Andrea Bisciglia, cardiologo e responsabile dell’Osservatorio Sanità Digitale della Fondazione Aidr

Sull’addio alle ricette cartacee, parla al Secolo.it. “Ci opporremo fermamente a qualsiasi tentativo di polemizzare strumentalmente su queste iniziative – spiega – perché crediamo che il cambiamento sia indispensabile per costruire unapiù efficiente e inclusiva. Il nostro impegno è rivolto a difendere chi lavora per una Nazione migliore”.Dottor, il Governo italiano ha annunciato che dal 2025 sarà attuato l’articolo 54Legge di Bilancio, portando a termine il processo di dematerializzazione delle ricette mediche. Qual è il significato di questo cambiamento per il rapporto tra cittadini e Servizio Sanitario Nazionale?Questo cambiamento rappresenta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui i cittadini accedono ai farmaci e ai servizi sanitari.