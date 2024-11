Ilfattoquotidiano.it - “Ha cercato su Internet se i maiali mangiano i cadaveri”: uccide un’infermiera durante durante un gioco sessuale e la nasconde in valigia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

americana di 31 anni, Mackenzie Michalski, è stata uccisa a Budapest nell’ambito di quello che potrebbe essere stato undi naturafinito male. La donna si trovava in viaggio in Ungheria e lì ha trovato la morte per mano di un uomo che in un secondo momento ha confessato l’omicidio, spiegando però che si sarebbe trattato di un incidente.L’infermiera, riportano i media stranieri tra cui The Guardian, è stata vista l’ultima volta la sera del 4 novembre nel quartiere ebraico di Budapest ed esaminando i filmati di sicurezza dei nightclub locali la polizia ha notato come Michalski fosse in compagnia di un uomo – successivamente identificato come sospettato – in diversi club la notte della sua scomparsa. Dopo aver ballato insieme si sono spostati nell’appartamento da lui affittato, e qui, come comunicato dalle autorità, l’uomo l’ha uccisaun “incontro intimo”.