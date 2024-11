Quotidiano.net - Dopo il parere della Consulta. Calderoli: i tempi non cambiano. Ma si teme l’effetto pantano

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 novembre 2024 – La decisioneCorte costituzionale sull’Autonomia provoca reazioni a valanga, ma in realtà nessuno si muove avendo di fronte un quadro davvero chiaro nei particolari: fino all’arrivosentenza la politica è destinata a dibattere in una zona di penombra. Non che questo possa modificare le reazioni dell’opposizione che giubila, tripudia e ne ha certamente motivo perché molti dei suoi rilievi restano confermati dalla scelta. “Il governo ha fallito, si devono fermare”, dice Schlein. “Sono dilettanti”, chiosa Conte. Nell’agone la sinistra butta anche Sergio Mattarella e le sue dichiarazioni sulle leggi promulgate anche se non condivise: “Si ascolti il suo messaggio”, avverte Bonelli. ROBERTOMINISTRO AFFARI REGIONALI Diverso è il casomaggioranza.