Anteprima24.it - Derby blindato, la società raccomanda di arrivare al “Vigorito” in anticipo: varchi aperti dalle 15:30

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della partita di Campionato di Serie C Now Benevento-Avellino, in programma domani, 17 novembre 2024, alle ore 17:30, il Benevento Calcio invita i propri tifosi adconallo Stadio “Ciro”, al fine di evitare lunghe attese (il piano traffico) all’ingresso e consentire un controllo di sicurezza fluido ed efficace.Idi accesso dello Stadio apriranno al pubblico a partireore 15:30.Siai tifosi di presentarsi aidi prefiltraggio con il biglietto o l’abbonamento e il documento d’identità già prontamente disponibili per la verifica da parte degli steward.Si invita inoltre a rispettare il Regolamento d’Uso 2024-2025 dello Stadio “Ciro” (Clicca QUI) e a seguire le indicazioni fornite dagli steward e dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine.