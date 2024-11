Oasport.it - Curling, le azzurre domano anche la Turchia e concedono il bis agli Europei

L’Italia femminile fa valere la sua forza e conquista il secondo successo su due ai Campionati2024 di, competizione in scena in questi giorni in Finlandia, precisamente in quel di Lohja. Lenello specifico si sono imposte per 11-7 sullain un match un po’ contratto, risolto solamente nella seconda parte di partita.Le avversarie, con il martello in mano, mettono a referto il primo punto del match. Ma la risposta delle nostre ragazze arriva subito nel turno successivo con Constantini che, chirurgica, rilascia all’ultimo tentativo la stone del controsorpasso. Sul parziale di 2-1 le turche alzano la posta, costruendo una buona trama offensiva che le permette di piazzare addirittura tre pietre a punto.Pronto l’intervento della nostra skip, brava a limitare i danni facendo accontentare la concorrenza di un solo sigillo ripristinando così gli equilibri.