Ilrestodelcarlino.it - Così ci cureremo nel futuro : "Terapie mirate sul paziente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’accelerazione per lo sviluppo di nuovi farmaci come conseguenza della comprensione delle basi molecolari delle malattie. Una rivoluzione che deve essere comunicata nel modo più ampio e comprensibile possibile, al fine di contrastare disinformazione e fake news. È l’estrema sintesi della lectio magistralis che ha tenuto ieri Rosario Rizzuto, professore di Patologia Generale nella Scuola di Medicina dell’Università di Padova, durante l’anteprima del Festival della Scienza Medica, ideato nel 2015 con il sostegno della Fondazione Carisbo, che si terrà dal 24 al 26 novembre, in Santa Lucia. "Gli ultimi due decenni hanno visto una grande accelerazione nella comprensione delle basi molecolari delle malattie e nella disponibilità di piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di nuovi farmaci – spiega il professor Rizzuto nella sua lectio di fronte alla platea nella sede della Fondazione, a Casa Saraceni –.