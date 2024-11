Lanazione.it - Aggressioni negli ospedali. Potenziata la vigilanza privata. Poi i corsi per autoproteggersi

Sono in aumento in Versilia e in tutta l’area della Asl Toscana Nord Oves le aggressini ai dipendenti del servizio sanitario. Le aree più colpite sono i pronto soccorso, le psichiatrie e la Rems, ma ci sono evidenti aumenti anche nelle aree di degenzaera,ambulatori territoriali e nei consultori. La Asl Toscana Nord Ovest ha già investito oltre 4 milioni di euro in formazione,e sistemi di allarme. "Abbiamo messo in atto – dice la diretterice Maria Letizia Casani (nella foto) – un sistema di segnalazione facilmente fruibile e campagne informative per sensibilizzare i dipendenti all’uso di questo strumento". La Asl già da alcuni anni, ha attivato due performativi distinti. Uno rivolto a tutto il personale, con lo scopo di fornire le informazioni base sul tema della violenza sul lavoro.