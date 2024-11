Ilfattoquotidiano.it - Volevano andare in pensione: truffati. Danno anche all’Inps per 11 milioni: un arresto a Bergamo

Il sogno dellaanticipata o di un assegno più ricco per alcuni lavoratori bergamaschi si è concretizzata in una truffa aggravata allo Stato. A 130 agricoltori era stato garantito che, versando dei contributi volontari, si sarebbero potuti ottenere simili benefici. In realtà, il denaro veniva intascato da persone che, approfittando di un ex funzionario dell’Inps, riuscivano a inserire nei sistemi informatici dell’ente fittizie contribuzioni. E così questa mattina i militari del comando provinciale della Guardia di finanza di, hanno eseguito un(ai domiciliari), il sequestro preventivo dei 200mila euro e,, di avviare la procedura di revoca dei trattamenti pensionistici oggetto di indagine, al fine delle conseguenti azioni di recupero in ambito amministrativo.