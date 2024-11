Ilgiorno.it - "Un’ardente pazienza" al Teatro Dal Verme

La storia riletta. Con una domanda a fare da filo conduttore: cosa sarebbe successo in quella determinata occasione se ci fossero stati i vigili del fuoco? Come sarebbe cambiato il destino dell’umanità? Se lo chiederà l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory lunedì sera alDaldurante il reading ". Il corpo dell’uomo tra terra, acqua, aria e fuoco". Una serata con inizio previsto alle 20.30, organizzata dal Comando provinciale di via Messina e patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune.