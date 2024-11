Gaeta.it - Un impegno costante: Bea a Colori raccoglie fondi per oltre 130mila euro in 4 anni

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo del volontariato e delle associazioni no profit sta vivendo una fase di significativa influenza in Italia, e Bea asi distingue per il suo operato. In quattrodi attività, l’associazione ha riscosso grande successo,ndoper un totale didestinati a sostenere progetti di ricerca nel settore della cardiologia e a fornire supporto psicologico a pazienti in difficoltà. Questo bilancio è stato presentato in occasione della terza cena benefica che si è svolta al Casale del Gusto a Roma, riunendo170 partecipanti e confermando l’importanza di such eventi per il finanziamento delle attività benefiche.Progetti per il futuro: iniziative ambiziose nel 2025Con l’intento di mantenere vivo lo slancio benefico, Bea aha delineato piani decisivi per il 2025.