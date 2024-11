Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-11-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione venerdì 15 novembre ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilità ilPerò fino di caldo intenso con kodi su tutte le principali strade d’accesso al centro città in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative valori diTuttavia inferiori alla media perché oggi molti istituti scolastici resteranno chiusi a causa di uno sciopero proclamato tra il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario a cui si uniscono le proteste degli studenti questi ultimi manifesteranno stamattina per le strade del di Trastevere per raggiungere il Ministero dell’Istruzione appuntamento alle 9 a Porta San Paolo Piazzale Ostiense deviazioni Quindi anche per gli autobus di zona per quanto riguarda il raccordo anulare nacidos vede in con una mente in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code tra le uscite Boccea Aurelia e dal video con laFiumicino allo svincolo Ostia Acilia ancora in esterna rallentamenti di lieve entità da all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca sino allo svincolo Tiburtina abbiamo rallentamenti con code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara alla tangenziale in tangenziale all’uscita Pietralata Monti Tiburtini allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico nel quadrante Sud Corea tratti sulla Pontina a partire da Castelno a Trigoria fino al Raccordo ci sono cose anche sulla via Appia da Ciampino Le Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito