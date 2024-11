Gaeta.it - Starbucks inaugura il suo primo flagship store a Roma: un mix di arte e cultura del caffè

L'apertura deldiin Italia avviene nel suggestivo scenario di, una città dove storia esi intrecciano in ogni angolo. Il nuovo negozio, situato in Piazza San Silvestro, rappresenta una fusione tra la tradizione italiana dele l'approccio innovativo del marchio americano. Con il concetto "Where coffee meets art", questopunta a creare un'esperienza unica, non solo dedicata alma anche all', alla comunità e allana, trasformando il modo in cui i cittadini e i turisti vivono e gustano il.Un'esperienza unica nel cuore diIldiè stato realizzato in collaborazione con Percassi, il licenziatario esclusivo del marchio in Italia. Con una superficie di quasi 800 metri quadrati, distribuiti su due piani, il negozio è progettato per accogliere un massimo di 140 persone.