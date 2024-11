Inter-news.it - Spalletti mostra una nuova evoluzione di Barella: Inter spettatrice interessata

Leggi su Inter-news.it

si riprende la scena in Nazionale,ndosi ancora una volta un giocatore chiave nellatattica di Luciano. Dopo alcune convocazioni saltate per problemi fisici, il centrocampista dell’è tornato in campo contro il Belgio, indossando un ruolo inedito e cucito su misura dal commissario tecnico.NUOVO RUOLO – Nicolòsi conferma ancora una volta un vero e proprio tuttofare, con l’e con la Nazionale Italiana. Il centrocampista ha risposto in campo con l’ennesima prestazione brillante, confermando l’intuizione die suggerendo nuove possibilità per il futuro azzurro., consapevole delle difficoltàte dalla Nazionale durante il deludente Europeo, ha deciso di ripartire dalla zona nevralgica del campo. I volti nuovi come Frattesi, Tonali e Ricci hanno aggiunto dinamismo e freschezza, ma il ritorno diha permesso di alzare ulteriormente il livello qualitativo.