Serie C i biancorossi attesi domenica a Gubbio Carpi Sall | Stagione della maturità

È stato l’uomo dei gol pesanti negli scontri direttiscalata dalla D alla C timbrando i successi su Lentigione, Ravenna e Forlì nel ritorno. Ora è diventato lo ’specialista’ dei 30’ finali, quando le gare si decidono. C’è un vestito per ogni categoria nell’armadio di Abdoualye ’Papi’(foto), uno dei fedelissimiche con i 17’ finali giocati col Campobasso è arrivato a quota 77 gettoni in 2 anni e mezzo con la maglia biancorossa, conditi da 18 reti e 13 assist. "Siamo in un buon momento – spiega l’attaccante senegalese classe 2000 – e stiamo crescendo partita dopo partita. Dopo le prime 7 giornate in cui siamo stati anche un po’ sfortunati, abbiamo capito la strada che vogliamo intraprendere e dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo".ilva sul campo di unin emergenza, che ha vinto solo una delle ultime 5 gare.