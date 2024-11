Sport.quotidiano.net - Serie B. Stroppa-bis per la Cremonese a un mese dall’esonero. Il tecnico riparte forte: doppie sedute di allenamento

Giorni intensi per la, nonostante la sosta per le nazionali. Sono i giorni, infatti, dellobis, in seguito all’esonero di Eugenio Corini che ha preso il posto deldi Mulazzano per cinque partite (totalizzando sette punti). Il rapporto (e la fiducia) tra l’ex Monza e l’ambiente sembrava compromesso. La società grigiorossa, invece, ha deciso di tornare sui propri passi e, mercoledì e ieri, è ripartito con duedi. Il, oltre a parlare con i giocatori e a far svolgere test atletici, ha subito iniziato un intenso lavoro sul pianoe tattico. Se a livello operativo, dunque, al Centro Arvedi è partito a pieno ritmo lobis, intorno al rinnovato percorso scelto dal club grigiorosso permane un mix di curiosità e sfiducia.