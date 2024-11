Sport.quotidiano.net - Scossone Fortitudo, Tedeschi si dimette: "Che scempio a Desio. Mi faccio da parte io"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Stefanonon è più il presidente della. La sesta sconfitta stagionale, fa scoppiare una bomba in casa. Proprio nel giorno del suo settantunesimo compleanno il numero uno biancoblù ha infatti ufficializzato le sue dimissioni, rimettendo il proprio mandato al consiglio della Sporting. "Dall’estate 2023, sono stato incaricato di ricoprire il ruolo di presidente di questo club che amo fin da ragazzo, mettendoci sempre la faccia in prima persona, sia nelle situazioni che, ad oggi, hanno comportato onori, sia in quelle che hanno comportato oneri – conferma Stefanonella nota diramata dalla società –. Ho sempre voluto condividere questa quotidianità con tutti i Soci, mi sono sempre impegnato a garantire ai nostri tifosi che quantomeno sotto l’aspetto del carattere e dell’animus pugnandi, non avremmo mai assistito a partite prive di questi requisiti minimi".