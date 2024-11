Anteprima24.it - San Giorgio la Molara, ancora emergenza idrica, l’opposizione: “Quale servizio stiamo paganto?”

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare “Terre di lavoro” di Sanla: Il 10 novembre, scadeva l’ultima data utile per il pagamento delle bollette dell’acqua per i residenti di Sanla. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco De Vizio, ha richiesto il saldo dei consumi idrici del periodo fine anno 2023 – 30 giugno 2024, ma molti cittadini si chiedono:pagando? Sono troppe le famiglie che nel territorio di Sanlastanno vivendo disagi per la mancanza di acqua, addirittura più di 20 famiglie delle contrade Cardito e Fabbricata vivono da mesi in, costrette a trovare risorse d’acqua in modo autonomo, con grandi sacrifici e disagi.Nessun Risultato per le Promesse dell’AmministrazioneLa situazione ha sollevato proteste e malcontento diffusi, con critiche mosse sia dai cittadini che dal Gruppo Consiliare TERRE di LAVORO.