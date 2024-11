Gaeta.it - San Casciano dei Bagni conquista il premio Best Tourism Village 2024 dell’Unwto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sandei, rinomato borgo termale in provincia di Siena, si è aggiudicato il titolo di, attribuito dall’Unwto, l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite. Questo, introdotto nel 2021, esalta le località che offrono modelli di turismo sostenibile, con l’obiettivo di proteggere il territorio e sostenere le economie locali. Con questo riconoscimento, Sansi afferma come un esempio di turismo integrato con la valorizzazione ambientale.Ilcome riconoscimento delle buone praticheIlè una valida iniziativa per incentivare destinazioni turistiche che riescono a unire rispetto per l’ambiente e sviluppo economico. Tra le altre località italiane in gara per ilfiguravano Montagnana, Aliano, Santa Margherita di Belìce, Gangi, Ronciglione e Nemi.