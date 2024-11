Thesocialpost.it - Pozzuolo Martesana, precipita dal tetto di un capannone: morto operaio di 54 anni

Un uomo di 54ha perso la vita in un incidente sul lavoro venerdì mattina. Stando alle prime notizie fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l’episodio è avvenuto all’interno di un’azienda situata in via delle Industrie a, nei pressi di Milano.Leggi anche: Tragedia in una residenza per anziani a Villafranca del Ebro: dieci morti e un ferito graveLa richiesta di soccorso è stata ricevuta poco dopo le 8. La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato due squadre, una con automedica e l’altra con ambulanza, attivando il codice rosso. Tuttavia, il personale medico non ha potuto far altro che confermare il decesso dell’.Al momento, non sono chiare le circostanze dell’accaduto: l’uomo, stando alle testimonianza, sarebbe di colpoto nel vuoto, un volo di una decina di metri che si è rivelato purtroppo fatale.