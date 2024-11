Metropolitanmagazine.it - P38 nel corteo pro-Palestina a Torino, perché è un bene

P38 nel recentestudentesco pro-: i simboli storici degli anni Settanta si intrecciano con le nuove generazioni e la cultura trap, tra richiami ideologici e controversie.Durante ilstudentesco pro-svoltosi a, a cui hanno partecipato centinaia di giovani, alcuni manifestanti hanno esibito il gesto delle tre dita, simbolo della pistola Walther P38. Questo gesto, che richiama le manifestazioni degli anni Settanta e il movimento dell’Autonomia Operaia, è tornato a far parlare di sé come un simbolo carico di significato, ma anche di tensione. Negli anni di piombo, il gesto rappresentava la lotta armata ed era associato ai gruppi extraparlamentari che vedevano nella violenza una risposta alle disuguaglianze sociali.La P38: da arma tedesca aldiLa Walther P38, pistola semiautomatica introdotta nel 1938, fu inizialmente sviluppata per l’esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.