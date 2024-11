Lanazione.it - Oggetti illegali e lavoratori in nero: blitz della finanza, negozio nei guai

Castelnuovo Magra (La Spezia), 15 novembre 2024 – Addobbi natalizi, ghirlande e decorazioni per gli abeti facevano bella mostra sugli scaffali di undi articolicasazona di Castelnuovo Magra. I nodi al pettine sono però arrivati quando nell’esercizio commerciale è arrivata una pattugliaCompagniaGuardia didi Sarzana, impegnata in una serie di controlli sulla contraffazione e inosservanza delle norme sulla sicurezza dei prodotti natalizi. Indagine avviata nell’imminenza del Natale che ha portato nei negozi l’arrivo dei tradizionali prodotti per abbellire l’albero. Nel corso dell’ispezione all’interno deldi prodotti per la casa (gestito da un cittadino di nazionalità cinese) i finanzieri hanno controllato la merce esposta, dove hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 20mila articoli, messi in vendita privi dei necessari requisiti di conformità e di sicurezza previsti dalle norme in materie (Codice del consumo).