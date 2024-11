Quotidiano.net - Morta per una rinoplastica, oggi l’autopsia sul corpo di Margaret Spada: esami sull’anestesia

Roma, 15 novembre 2024 –è il giorno del, l’esame che potrà chiarire le cause della morte di, la ragazza siciliana di 22 annidopo un intervento estetico al naso avvenuto in un centro medico dell'Eur, a Roma. “I familiari chiedono di conoscere circostanze e cause che hanno provocato la morte della figlia. Ho chiesto che venga eseguito anche l'esame tossicologico per accertare i principi attivi, la concentrazione e la quantità del farmaco iniettato”, spiega l’avvocato Alessandro Vinci, legale della famiglia. La ragazza lavorava come receptionist in una Rsa di Lentini, il comune della provincia di Siracusa dove viveva con la famiglia. L’avvocato: “Inaccettabile” Due medici indagati per omicidio colposo “Era felice, aspettava l’intervento da tanto” Il sindaco: “Assurdo sia accaduto a Roma” L’avvocato: “Inaccettabile”verrà effettuata dai medici legali del Policlinico di Tor Vergata.