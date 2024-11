Thesocialpost.it - Monza e Brianza, incidente tra una moto e un furgone: morto centauro

Gravea Caratenel primo pomeriggio di venerdì 15 novembre. Intorno alle 13, unae unsi sono scontrati in viale Montenero per cause ancora da accertare. L’uomo in sella alla, la cui identità non è stata ancora resa nota, ha riportato traumi multipli e un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.Leggi anche: Maxirissa e disordini a Regina Coeli: ferito comandante della polizia Francesco SalemiLa dinamicaSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con due ambulanze e due automediche. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Seregno, incaricati di eseguire i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.Ilciclista era in arresto cardiocircolatorio al momento dell’arrivo dei soccorsi.