Milan conferme su Belahyane | tra concorrenza e vantaggi | CM IT

Il punto sul possibile colpo: il Diavolo sta seguendo il centrocampista del Verona, ma non è l’unica squadra interessataEra un mese fa quando sulle pagine di Calciomercato.it vi parlavamo di Reda. Il centrocampista classe 2004 ha iniziato a stupire davvero tutti fin dall’inizio della stagione, attirando inevitabilmente le attenzioni di tutte le migliori squadre.su: traCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itCosì ilè stata tra le prime ad osservare da vicino il calciatore ex Nizza, ma lo hanno fatto anche l’Inter di Marotta e Ausilio. In Italia, inoltre, ci stanno pensando sia la Fiorentina che la Lazio, sempre molto attente ai talenti che emergono dal nostro campionato. L’interesse dei rossoneri, però, in questi ultimi giorni ha portato Moncada ad approfondire il discorso con il suo entourage.