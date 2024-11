Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-2 amichevole U21 in DIRETTA: occasione per Miretti!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Fuori Agoume, Cherki e Kinnkoué, dentro Tel, Zezé e Doukouré nella.84?per Fabbian che chiama all’intervento Restes.82? Doue impegna Zacchi da posizione defilata.80? Kumbedi con il sinistro impegna Zacchi dopo un bel dribbling.78? Tiro di Prati dalla distanza respinto.76? Fuori Pirola e Gnonto, dentroe Bertola nell’.74? Fuori Mawissa, dentro Outtara nella.72? Ruggeri per Fabbian che il sinistro non riesce a colpire bene.70? Sinistro di Bonny che finisce sul fondo.68? Gol di Atangana trovato da un filtrante di Cherki,2-2 U21.66? Fuori Tchaouna, Sildillia, Kalimunedo e Bouaddi, dentro Doue, Bonny, Kumbedi e Atangana nella.64? Cherki a giro manda alto sopra la traversa.62? Dentro Pio Esposito e Fabbian, fuori Volpato e Ambrosino nell’