Lady Gaga entra nel cast di “Wednesday 2” con Jenna Ortega

Sembrava già scritto.prenderà parte alla seconda stagione della serie Wednesday di Netflix, al fianco di. Della partecipazione della popstar, 38 anni, ne ha parlato in esclusiva Entertainment Weekly. GUARDA LE FOTO, una perfetta Mercoledì Addams anche sul red carpetconin “Wednesday 2”Del resto se ne era iniziato a discutere dopo che un remix di Bloody Mary di, successo del 2011 tratto dall’album Born This Way, era diventato virale proprio grazie al balletto di Mercoledì/. Ancora non è chiaro quale sarà il ruolo della cantante italoamericana nel secondo capitolo della serie, ispirata alle avventure della Famiglia Addams.Il nuovo album a febbraio 2025Reduce dal mezzo flop di Joker: Folie à Deux,si sta consolando con il successo di Disease, il primo singolo tratto dal suo settimo album in studio, in uscita a febbraio 2025.