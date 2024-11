La sfida della natalità in Italia | un appello all’azione da Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’argomentoha assunto un rilievo centrale nel dibattito pubblicono, rappresentando una questione cruciale per il futuro del Paese. Recenti eventi hanno evidenziato la necessità di superare le divisioni politiche e sociali per affrontare un problema che tocca la vita di tutti. Oggi a, durante un incontro organizzato dalla Fondazione per lae supportato da figure istituzionali, sono emersi dati preoccupanti che rimandano a un futuro difficile.L’incontro al Campidoglio: un’urgente call to actionL’evento si è tenuto presso la SalaProtomoteca del Campidoglio ed è stato un’importante occasione di confronto. Presenti a questo tavolo il Sindaco di, Roberto Gualtieri, e il PresidenteRegione Lazio, Francesco Rocca, oltre ad altri esponenti del mondo politico e sociale.