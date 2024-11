Thesocialpost.it - La Commissione Ue si mette di traverso: “Crescita Pil Italia modesta, obiettivi del governo fuori portata”

Leggi su Thesocialpost.it

LaEuropea ha ridotto le previsioni diper l’ndo in dubbio gliambiziosi del. Secondo Bruxelles, il Pilno crescerà dello 0,7% nel 2024, dell’1% nel 2025 e dell’1,2% nel 2026. Numeri lontani dalle stime contenute nell’ultima manovra economica, che prevede unapiù robusta. Il rallentamento però è già evidente: nel terzo trimestre del 2023, il Pilno è rimasto fermo, e ulteriori revisioni al ribasso potrebbero essere all’orizzonte. Sul fronte del deficit, l’eliminazione del bonus casa contribuirà a mantenerlo al 3,8% nel 2024, con una riduzione prevista negli anni successivi. Economia, prospettive in ribasso per l’EuropaIl debito pubblico invece continuerà a salire, e raggiungerà il 139,3% del Pil entro il 2026.