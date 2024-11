Calciomercato.it - Inter, Marotta lo soffia alla Juventus: Correa e Arnautovic regalano il nuovo attaccante

Sono già iniziate le manovre per il prossimo mercato estivo nella sede del club campione d’Italia: c’è un obiettivo che non passa mai di moda per la dirigenza nerazzurraDifficilmente ci saranno movimenti in entrata in casanel mercato invernale, salvo contrattempi legati a pesanti infortuni e indisponibilità come successo lo scorso gennaio dopo il ko di Cuadrado.Giacomo Raspadori (LaPresse) – Calciomercato.itSulle corsie esterne un anno fa il designato fu Buchanan, tornato disponibile nelle ultime settimane dopo la fratturatibia rimediata a luglio in Coppa America e il conseguente lungo stop dai campi di gioco. Il canadese può dirsi a tutti gli effetti recuperato e sarà quasi come unacquisto per Simone Inzaghi per il resto della stagione. L’allenatore piacentino ha praticamente due giocatori per ruolo in rosa: così la dirigenza campione d’Italia ha la possibilità di programmare con calma le strategie per futuro, con il mirino puntato soprattuttoprossima estate.