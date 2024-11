Metropolitanmagazine.it - Il syrup blond di Michelle Yeoh è in perfetto stile Wicked (Glinda)

Il 10 novembre,ha sorpreso tutti alla premiere del filma Los Angeles con un cambio di look sorprendente. L’attrice, che interpreta Madame Morrible nella pellicola, ha sfilato sul red carpet con un taglio bob biondo miele che ha colpito e incantato tutti i presenti. Lasi unisce così alla tendenza del biondo, già adottata il mese scorso da altre celebrità come Kendall Jenner, che ha rilanciato la nuance tra i trend del momento.fa impazzire i fan dicon il suo nuovoPer l’occasione,ha scelto un abito firmato Balenciaga, abbinato alla perfezione alla sua nuova chioma voluminosa e ondulata. Dietro a questo look c’è il tocco esperto dell’hairstylist Renato Campora, noto per lavorare con star del calibro di Angelina Jolie e Selena Gomez.