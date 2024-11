Scuolalink.it - Il contest per i fuori sede: riporta gli studenti a casa per Natale!

Le vacanze natalizie si avvicinano, e per moltiuniversitariil desiderio di tornare aal Sud si scontra con i prezzi elevati dei biglietti aerei. Per rispondere a questa esigenza, Wizz Air lancia un’iniziativa speciale dedicata ai giovani tra i 18 e i 26 anni: il“Apercon WIZZ”, che offre un’opportunità unica di volare da Milano a Catania gratuitamente. Come partecipare al concorso Per partecipare, glidevono condividere su Instagram una foto o un video che rappresenti cosa significhi per loro passare ilin famiglia. Il post deve includere una breve descrizione, l’hashtag #APerConWIZZ e il tag alla pagina ufficiale della compagnia (@wizzair). Importante: i partecipanti devono avere un profilo pubblico e seguire l’account di Wizz Air.