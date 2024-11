Formiche.net - IA e spionaggio. Cosa c’è nel documento Usa desecretato

Leggi su Formiche.net

“Sfruttare la tecnologia emergente per proteggere gli americani e stabilire dei paletti per salvaguardare la privacy degli americani e altre preoccupazioni”. Sono i due obiettivi che l’amministrazione Biden si è prefissata e che possono apparire difficili da armonizzare. Ancor di più se si parla di intelligenza artificiale e agenzie di. Per questo, e perché la tecnologia si evolve rapidamente cambiando i contatti di sicurezza nazionale, l’amministrazione americana ha deciso di dettare linee guida che vanno riviste ogni sei mesi. Un compito che la prossima volta spetterà all’amministrazione Trump.Un mese fa è stato pubblicato un memorandum di 50 pagine con un’appendice secretata. Ora, queldi quattro pagine, è diventato pubblico grazie al New York Times che ne ha discusso con Joshua Geltzer, consigliere legale del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.